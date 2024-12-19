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11:13, 19 декабря 2024Россия

В России высказались о решении администрации Байдена по членству Украины в НАТО

Депутат Журова назвала ожидаемым решение Байдена по членству Украины в НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Решение администрации президента США Джо Байдена передать вопрос вступления Украины в НАТО следующему главе государства Дональду Трампу ожидаемо, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Меня удивляет, что [президент Украины Владимир] Зеленский верит в это все. Он же считал, что Байден, уходя, сможет запустить какие-то процессы, которые потом Трампу будет невозможно остановить. Но вообще НАТО — это не одна Америка. Обещания можно давать на встречах, но дальше это может быть ни о чем, так и получилось», — сказала депутат.

Это такие политические шахматы — туда ход, сюда ход, но не более того

Светлана Журовадепутат Госдумы

Парламентарий также отметила, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс зависит не только от США.

«Америка тоже не одна, если какие-то другие страны захотят принимать решения, они воздействуют на все эти процессы, несомненно. В любом случае там есть процедура, там же не одна Америка решает, поэтому это как угодно может повернуться. Все в ожидании, они же понимают, что у России будет условием подписания мирного договора как раз невступление Украины в НАТО. Они пока, думаю, будут думать, наблюдать, смотреть», — добавила она.

Как заявил специальный помощник Байдена и старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер, вопрос присоединения Киева к военному блоку придется решать уже администрации Дональда Трампа. Это связано с тем, что срок полномочий действующего главы государства истекает и заканчивается 20 января 2025 года. При этом он добавил, что эта тема еще не прорабатывалась с переходной командой Трампа.

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