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10:23, 19 декабря 2024Россия

В российском регионе двухлетняя девочка застряла в батарее и попала в больницу

В Ленобласти двухлетняя девочка застряла в батарее и попала в больницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В городе Всеволжске Ленинградской области двухлетняя девочка застряла в батарее и попала в больницу, передает 78.ru.

По сведениям издания, ребенок в российском регионе ненадолго остался без присмотра взрослых. Девочка залезла между секциями батарей, она пробыла там с поджатым животом около 20 минут.

Сначала ее доставили в местную больницу, а затем перевели в одно из медицинских учреждений Петербурга. Сейчас состояние ребенка оценивается медиками как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Петербурге оставленная с няней двухлетняя девочка оказалась в реанимации. Ребенок получил серьезные травмы головы. Тогда российские медики оценивали ее состояние как тяжелое.

Удалось выяснить, что ребенок воспитывается в неполной семье.

ЖЗЛ
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