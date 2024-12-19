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08:45, 19 декабря 2024Мир

В США обеспокоились одним масштабным происшествием

BI: пролеты дронов представляют угрозу для американских военных баз
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Пролеты дронов над американскими военными аэродромами могут привести к происшествиям национального масштаба. Об этом сообщил военный эксперт Марк Канкиан, передает Bussiness Insider.

Специалист выразил обеспокоенность, что подобная активность может быть угрозой безопасности и мешать рабочим процессам. Кроме того, по словам Кинкиана, это может обернуться масштабным нарушением работы в крупном аэропорту с последствиями на всю страну.

Отмечается, что военная база США в Огайо ненадолго закрыла свое воздушное пространство в выходные после того, как в этом районе были замечены небольшие беспилотники. Кроме того, дроны были замечены и около других военных аэродромов и аэропортов. Одним из таких объектов, сообщавших о беспилотниках в окрестностях, была военно-воздушная база Райт-Паттерсон.

Ранее сообщалось, что над базой Корпуса морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния за последнее время несколько раз нарушалось воздушное пространство и пролетали неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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