Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 18 декабря 2024Мир

В США заявили о нарушении воздушного пространства военной базы неизвестными дронами

War Zone: над базой Кэмп-Пендлтон в Калифорнии несколько раз пролетали дроны
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Над базой Корпуса морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния за последнее время несколько раз нарушалось воздушное пространство и пролетали неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает портал War Zone.

«В период с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев проникновения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Кэмп-Пендлтона без угрозы для работ по установке», — приводит портал слова официального представителя базы капитана Джеймса Сартена.

При этом он не смог указать, сколько именно дронов было замечено в небе над военным объектом. Он также добавил, что никто в результате пролетов не пострадал. О базе Кэмп-Пендлтон известно, что там проходят тренировки с бойцами морской пехоты, а также располагаются экспедиционные силы морской пехоты, военная авиация и военно-морской госпиталь.

Ранее стало известно, что над американской военной базой в штате Огайо также закрывали воздушное пространство из-за пролета БПЛА неизвестного происхождения. Полет дронов никак не повлиял на работу военной базы и безопасность находившихся там войск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии

      Инвестпрограмма РЖД сократится почти на треть

      В МИД России предрекли наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова

      В Москве у робота-доставщика попытались отобрать средство для мытья раковины

      Звезда «Эйфории» в мини-шортах вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци

      Захарова заявила о невозможности оправдать теракт против Кириллова

      Ряду российских регионов спрогнозировали аномальный холод

      В МИД России высказались о двойных стандартах США в отношении терроризма

      Захарова назвала причины игнорирования Западом теракта против генерала Кириллова

      Выявлена самая популярная схема мошенничества с жильем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше