В США заявили о нарушении воздушного пространства военной базы неизвестными дронами

War Zone: над базой Кэмп-Пендлтон в Калифорнии несколько раз пролетали дроны

Над базой Корпуса морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния за последнее время несколько раз нарушалось воздушное пространство и пролетали неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает портал War Zone.

«В период с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев проникновения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Кэмп-Пендлтона без угрозы для работ по установке», — приводит портал слова официального представителя базы капитана Джеймса Сартена.

При этом он не смог указать, сколько именно дронов было замечено в небе над военным объектом. Он также добавил, что никто в результате пролетов не пострадал. О базе Кэмп-Пендлтон известно, что там проходят тренировки с бойцами морской пехоты, а также располагаются экспедиционные силы морской пехоты, военная авиация и военно-морской госпиталь.

Ранее стало известно, что над американской военной базой в штате Огайо также закрывали воздушное пространство из-за пролета БПЛА неизвестного происхождения. Полет дронов никак не повлиял на работу военной базы и безопасность находившихся там войск.