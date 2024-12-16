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12:16, 16 декабря 2024Мир

В США закрыли воздушное пространство в одном из штатов из-за неизвестных дронов

WarZone: над американской базой в штате Огайо закрывали воздушное пространство
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Над американской военной базой в штате Огайо закрывали воздушное пространство из-за пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неизвестного происхождения. Об этом сообщает портал WarZone.

«После того, как были замечены дроны над [военной базой] Райт-Паттерсон, было выпущено оповещение для летчиков о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы», — отмечается в материале.

Также портал приводит слова представителя военного объекта Боба Пуртимана. По его словам, полет дронов никак не повлиял на работу военной базы и безопасность находившихся там войск.

13 декабря агентство Reuters сообщало, что над американской авиабазой Рамштайн в Германии заметили неизвестные беспилотники. По имеющейся информации, они были замечены 3 и 4 декабря в вечерние часы. С базой также связан формат Рамштайн, под которым подразумевается коалиция стран Запада, оказывающая военную помощь Украине.

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