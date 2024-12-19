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01:24, 19 декабря 2024Россия

В центре Москвы перекрыли движение перед прямой линией Путина

В районе Гостиного Двора в Москве перекрыли движение перед прямой линией Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

В районе Гостиного Двора в Москве перекрыли движение в преддверии прямой линии президента России Владимира Путина, которая пройдет в четверг, 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проинформировали, что с полуночи ограничения действуют на улицах Ильинка (от Новой площади до Красной площади; в проезде до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади) и Варварка (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста).

На данных участках временно запрещена парковка.

Прямая линия с президентом России, совмещенная в 2024 году с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря и начнется в 12:00 по московскому времени.

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