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04:45, 19 декабря 2024Мир

В Венгрии спрогнозировали изменение поведения Зеленского

Политолог Ногради предрек изменение позиции Зеленского после инаугурации Трампа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Владимир Зеленский не примет предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, однако после 20 января ему придется изменить свою позицию. Такой прогноз сделал венгерский политический эксперт Дьердь Ногради в разговоре с РИА Новости.

«После 20 января надо понять, что Трамп не равен [президенту США Джо] Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что у Зеленского не получится «перед Трапмом делать то, что делал перед этим со всеми» — благодарить за поддержку и требовать чего-то еще. «Так с Трампом не выйдет», — заключил Ногради.

Ранее Зеленский отказался допускать Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. По его словам, у венгерского премьера нет рычагов давления на Москву.

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