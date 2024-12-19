В Венгрии спрогнозировали изменение поведения Зеленского

Политолог Ногради предрек изменение позиции Зеленского после инаугурации Трампа

Владимир Зеленский не примет предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, однако после 20 января ему придется изменить свою позицию. Такой прогноз сделал венгерский политический эксперт Дьердь Ногради в разговоре с РИА Новости.

«После 20 января надо понять, что Трамп не равен [президенту США Джо] Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что у Зеленского не получится «перед Трапмом делать то, что делал перед этим со всеми» — благодарить за поддержку и требовать чего-то еще. «Так с Трампом не выйдет», — заключил Ногради.

Ранее Зеленский отказался допускать Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. По его словам, у венгерского премьера нет рычагов давления на Москву.