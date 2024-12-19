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18:35, 19 декабря 2024Ценности

Виктория Бекхэм отреагировала на слухи о пластике

Дизайнер Виктория Бекхэм заявила, что никогда не делала пластику носа
Мария Винар

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отреагировала на слухи о пластике. Размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала Today.

50-летняя супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма упомянула комментарии со стороны пользователей сети, которые уличили ее в ринопластике. «Должна сказать, что есть люди, которые говорят, что у меня была какая-то операция на носу. Я никогда, никогда, никогда, никогда... Нет, никогда. Это все умный контуринг», — заявила она.

Кроме того, звезда призналась, что буквально помешана на макияже. Именно «умный контуринг», по ее словам, помогает ей сделать нос более вытянутым. «Никогда не делала ринопластику. У меня всегда был такой нос», — заключила она.

Ранее анонимный источник раскрыл отношение Виктории Бекхэм к омолаживающим процедурам. Так, он признался, что после того, как дизайнер отпраздновала свое 50-летие, она поставила перед собой цель повернуть время вспять и вернуть себе молодость. За советами она обращалась к Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон.

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