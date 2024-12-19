Лебедев: ВС России ударили по дислокации ВСУ в Харькове, пострадало до 40 бойцов

Вооруженные силы (ВС) России ударили по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, пострадали до 40 украинских бойцов. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков сообщает о серьезной атаке по позициям (...) По предварительным данным, прилеты были в склад "Новой почты", где, понятное дело, "ничего не было" — и это "ничего" неплохо сдетонировало», — заявил подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по расположению ВСУ, а также по скоплению принадлежащих военным автомобилей. По его словам, на втором этаже станции технического обслуживания располагалась импровизированная гостиница для украинских бойцов. Подпольщик также сообщил об ударе по центру снабжения ВСУ в районе села Циркуны под Харьковом.

Ранее ТАСС сообщило о попытках ВСУ бежать с позиций к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). В некоторых местах линия обороны украинской армии на этом участке фронта на данный момент имеет прорехи.