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11:23, 19 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ бежать с позиций к юго-западу от Красноармейска

ВСУ пытаются бежать с позиций к юго-западу от Красноармейска в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций в районе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что пока это носит не массовый характер, но в некоторых местах линия обороны украинской армии на этом участке фронта на данный момент имеет прорехи. Также в силовых структурах добавили, что позиции ВСУ в населенном пункте находятся под интенсивным огнем российской артиллерии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в направлении Дзержинска и Красноармейска. В частности, большинство высоток в городе находятся под российским контролем.

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