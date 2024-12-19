Стало известно о попытках ВСУ бежать с позиций к юго-западу от Красноармейска

ВСУ пытаются бежать с позиций к юго-западу от Красноармейска в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций в районе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что пока это носит не массовый характер, но в некоторых местах линия обороны украинской армии на этом участке фронта на данный момент имеет прорехи. Также в силовых структурах добавили, что позиции ВСУ в населенном пункте находятся под интенсивным огнем российской артиллерии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в направлении Дзержинска и Красноармейска. В частности, большинство высоток в городе находятся под российским контролем.