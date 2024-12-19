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08:30, 19 декабря 2024Забота о себе

Встречающаяся с молодыми мужчинами 64-летняя женщина назвала себя мечтой каждого парня

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

64-летняя американская предпринимательница Синди Галлоп объяснила, почему она решила встречаться только с мужчинами намного моложе себя. Ее историю рассказало издание Mirror.

По словам Галлоп, когда она управляла рекламным агентством в Нью-Йорке, ее компанию попросили поработать с брендом онлайн-знакомств. «Я была одинока и подумала: ладно, нужно создать профиль по работе; почему бы не сделать это?» — рассказала она.

Женщина добавила, что получила много откликов от мужчин с сайта знакомств, причем примерно три четверти из них были моложе нее. Предпринимательница, которая до этого не задумывалась о подобных романах, решила попробовать встретиться с одним из собеседником.

Опыт Галлоп оказался удачным, поэтому теперь она встречается с молодыми мужчинами ради секса. Женщина объяснила, что они «обладают большой выносливостью и им нужны очень короткие периоды восстановления».

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Свой успех в приложениях для знакомств она объяснила тем, что может назвать себя мечтой каждого парня. «Я была привлекательной пожилой женщиной с блестящей карьерой, не хотела остепеняться, не хотела выходить замуж, не хотела заводить детей. Все, чего мне хотелось, — это немного развлечься. С тех пор я счастливо встречаюсь с мужчинами помоложе», — заключила она.

Ранее 62-летней россиянке отказали в ЭКО в США и помогли забеременеть в Москве. После наступления беременности женщина снова улетела в США.

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