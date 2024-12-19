Зеленский назвал единство между ЕС и США главным фактором достижения мира на Украине

Зеленский: для достижения мира на Украине необходимо единство между ЕС и США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира на Украине необходимо единство между Европейским союзом (ЕС) и США. Его слова во время визита в Брюссель приводит агентство Reuters.

«Нам нужно это единство для достижения мира. Я думаю, только вместе — США и Европа — действительно смогут (...) спасти Украину», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в ходе его визита будут обсуждаться вопросы «защиты энергетического сектора Украины», увеличения производства вооружений и срочная помощь системе образования.

Ранее Зеленский говорил, что не согласен на сокращение армии страны по требованию России. «Лучшее [из вариантов гарантий безопасности] — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия», — заявил президент Украины.