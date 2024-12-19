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12:51, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назвал главные темы обсуждения в Брюсселе

«РБК-Украина»: президент Зеленский назвал главные темы обсуждения в Брюсселе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные темы, которые будут обсуждаться в ходе его визита в Брюссель. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Президент отметил, что главный приоритет — защита энергетического сектора Украины, также будет подниматься вопрос защиты газовых хранилищ. Помимо этого, на повестке дня у Зеленского стоит усиление украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Зеленский назвал единство между ЕС и США главным фактором достижения мира на Украине. Он также отметил, что в ходе его поездки в Брюссель будет обсуждаться срочная помощь системе образования.

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