Зеленский: гарантий безопасности от Европы недостаточно, нужны гарантии США

Гарантий безопасности Украине от Европы недостаточно, нужны гарантии США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Все эти гарантии все равно будут общие, потому что это наши главные союзники: США как главный донор, и Европа», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил достаточность гарантий безопасности от Европы в случае урегулирования конфликта. Политик подчеркнул, что Киев хотел бы получить дополнительные гарантии безопасности до получения членства в НАТО. Он заявил о готовности обсуждать отдельно с США и странами Европы вопросы размещения войск на Украине и поставок вооружений.

Ранее Зеленский оценил способность жить при заморозке конфликта с Россией. Он подчеркнул, что в случае прекращения огня речь должна идти о понятном образе завершения противостояния.