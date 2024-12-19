Зеленский оценил способность жить при заморозке конфликта с Россией

Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с Россией

Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил способность поддерживать состояние заморозки конфликта с Россией. Он подчеркнул, что в случае прекращения огня речь должна идти о понятном образе завершения противостояния. В противном случае, по его словам, конфликт возобновится вновь.

Ранее Зеленский захотел участия Европы в переговорах с Россией. Украинский президент призвал «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.