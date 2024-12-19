Зеленский ответил на вопрос о решении США и ЕС по размещению военных на Украине

Зеленский: США, ЕС и Британия не пришли к решению о размещении бойцов на Украине

США, Евросоюз (ЕС) и Британия не пришли к решению по размещению военных на Украине. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Украинский политик отметил, что не может обсуждать эту тему публично. Однако он признал отсутствие решения по указанному вопросу. «Есть некоторое желание, как я чувствую, политическая воля», — добавил Зеленский, отвечая на вопрос о том, будут ли гарантии безопасности включать размещение западных бойцов в республике.

По его словам, Киев сильно рассчитывает на Великобританию. Он подчеркнул, что единое решение по этому вопросу крайне важно получить от Вашингтона, Брюсселя и Лондона.

18 декабря советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад вряд ли разместит свои войска на территории страны в ближайшее время. При этом он назвал положительным фактом дискуссии на эту тему.