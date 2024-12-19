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09:37, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об отношении политиков к идее размещения иностранных войск на Украине

Зеленский: позитив от политиков по размещению иностранных войск на Украине есть
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ряд политиков позитивно относится к идее размещения иностранных войск на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Европейская правда».

«Мы проговаривали с [президентом Франции] Эммануэлем [Макроном] его давнюю идею. Мы поддерживаем идею [миротворческой миссии, которая означает] усиление Украины. Эммануэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров», — рассказал Зеленский.

Ранее стало известно о нежелании Варшавы размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с Макроном.

В планах Зеленского обсуждать с европейскими политиками завершение конфликта усомнился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, стороны могут пообщаться о рождественском перемирии, но России нужно «держать ухо востро».

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