Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:47, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать»

Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать» и похвалил его за силу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский сказал избранному президенту США Дональду Трампу «добро пожаловать» и похвалил его за силу. Об этом пишет РИА Новости.

«Добро пожаловать, Дональд», — заявил украинский политик, отвечая на вопрос об эмоциях в связи со скорым вступлением Трампа в должность.

Как подчеркнул Зеленский, он очень хочет, чтобы американский глава был на стороне Киева. Украинский лидер также сообщил о желании подробнее обсудить конфликт с Трампом. Зеленский намерен выслушать позицию будущего президента США и объяснить свою.

Ранее глава Украины рассказал, что ее граждане рассчитывают на Трампа. По его словам, украинцы надеются и на новую администрацию США. Жители страны верят заявлениям Трампа, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      Путин поговорил с президентом Узбекистана

      Россиянин напал с ножом на жену и дочь

      В Госдуме предупредили о возможном изменении условий по семейной ипотеке

      Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать»

      Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

      Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

      В МИД подтвердили слова Путина об иностранных представителях на параде Победы

      Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

      Россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше