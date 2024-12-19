Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать» и похвалил его за силу

Владимир Зеленский сказал избранному президенту США Дональду Трампу «добро пожаловать» и похвалил его за силу. Об этом пишет РИА Новости.

«Добро пожаловать, Дональд», — заявил украинский политик, отвечая на вопрос об эмоциях в связи со скорым вступлением Трампа в должность.

Как подчеркнул Зеленский, он очень хочет, чтобы американский глава был на стороне Киева. Украинский лидер также сообщил о желании подробнее обсудить конфликт с Трампом. Зеленский намерен выслушать позицию будущего президента США и объяснить свою.

Ранее глава Украины рассказал, что ее граждане рассчитывают на Трампа. По его словам, украинцы надеются и на новую администрацию США. Жители страны верят заявлениям Трампа, добавил он.

