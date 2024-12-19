Зеленский второй раз за день оскорбил Путина

Зеленский второй раз за день оскорбил Путина из-за «Орешника»

Украинский лидер Владимир Зеленский второй раз за день оскорбил президента России Владимира Путина из-за его высказывания про ракетный комплекс «Орешник» в ходе ежегодной прямой линии. В этот раз Зеленский использовал матерное ругательство, комментируя ситуацию в своих соцсетях.

«Люди гибнут, а ему "интересно"», — написал Зеленский и выругался.

В этот раз на высказывание Путина также отреагировал и глава офиса украинского президента Андрей Ермак, также позволив себе написать оскорбление в адрес российского лидера в своих соцсетях.

Путин сказал, что Россия готова провести эксперимент с атакой «Орешником», сообщив заранее место и время удара, чтобы Украина могла использовать для его сбития любые западные системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом президент пояснил, что не вызывает никого на дуэль. Впервые Зеленский прокомментировал это заявление во время пресс-конференции в Брюсселе. Политик поинтересовался у аудитории, считают ли они это «адекватным», и добавил грубое высказывание в адрес президента России.