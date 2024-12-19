Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:46, 19 декабря 2024Из жизни

Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

В Китае женщина пять лет притворялась сестрой-близнецом после ее смерти
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @annie_niu / TikTok

В Китае женщина призналась семье, что пять лет притворялась сестрой-близнецом. Об этом она рассказала в TikTok, передает New York Post.

По словам Энни Ниу, ее сестры не стало вследствие перенесенного вирусного менингита. Об этом знали ее родители, но они решили скрыть эту информацию от бабушек, дедушек и других родственников, опасаясь за их здоровье. Как подчеркивает Ниу, хранить это в тайне решил отец. Чтобы никто ни о чем не догадался, женщина часто приглашала к себе родственников, притворяясь покойной сестрой.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Однако в июле 2023 года 92-летней бабушке Ниу стало так плохо, что они с отцом наконец раскрыли ей правду. Мужчина хотел утешить пожилую женщину и сказал ей, что одна из внучек уже ждет ее на другой стороне. После о трагедии, произошедшей с сестрой Ниу, узнали дяди и тети. Ниу пожаловалась, что из-за этого они стали снимать фотографии ее сестры со стен. По словам женщины, это сильно ее расстроило. При этом дедушка Ниу, который все еще жив, так ничего и не знает. Они решили поберечь его.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии на 12-й день после свадьбы обнаружил, что его супруга — мужчина. Он притворялся женщиной в никабе ради денег.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Собчак высказалась о нарядах Путина и Пескова на прямой линии

      Студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. Он заявил, что состоит с ней в отношениях с 14 лет

      Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше