Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

В Китае женщина пять лет притворялась сестрой-близнецом после ее смерти

В Китае женщина призналась семье, что пять лет притворялась сестрой-близнецом. Об этом она рассказала в TikTok, передает New York Post.

По словам Энни Ниу, ее сестры не стало вследствие перенесенного вирусного менингита. Об этом знали ее родители, но они решили скрыть эту информацию от бабушек, дедушек и других родственников, опасаясь за их здоровье. Как подчеркивает Ниу, хранить это в тайне решил отец. Чтобы никто ни о чем не догадался, женщина часто приглашала к себе родственников, притворяясь покойной сестрой.

Однако в июле 2023 года 92-летней бабушке Ниу стало так плохо, что они с отцом наконец раскрыли ей правду. Мужчина хотел утешить пожилую женщину и сказал ей, что одна из внучек уже ждет ее на другой стороне. После о трагедии, произошедшей с сестрой Ниу, узнали дяди и тети. Ниу пожаловалась, что из-за этого они стали снимать фотографии ее сестры со стен. По словам женщины, это сильно ее расстроило. При этом дедушка Ниу, который все еще жив, так ничего и не знает. Они решили поберечь его.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии на 12-й день после свадьбы обнаружил, что его супруга — мужчина. Он притворялся женщиной в никабе ради денег.

