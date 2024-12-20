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15:46, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев описал интервью Дудя словами «российское релокантское уныние»

Блогер Лебедев заявил, что интервью Дудя однообразны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил об однообразии интервью журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что считает Дудя невероятно талантливым журналистом. При этом, по мнению дизайнера, блогер крайне политизирован. Лебедев также согласился со словами одного из первых гостей интервью Дудя, рэпера L’One (настоящее имя — Леван Горозия), о том, что в новых работах Дудя транслируется только одна позиция.

«Гостей он должен звать таких, каких ему разрешают звать, и там уж кто остался, тот и остался. Так вот выглядит российское релокантское уныние», — описал Лебедев работы Дудя.

Ранее L’One раскритиковал новые интервью Дудя. Он также рассказал, что раньше дружил с журналистом. Рэпер ожидал, что во время интервью они будут обсуждать спорт, а не «грязные трусы».

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