Блогер попросил американцев описать россиян парой слов и удивился их ответам

Тревел-блогер попросил жителей США описать россиян парой слов и удивился их ответам. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что по сей день многие американцы считают, что русские связаны с криминалом и с бандитизмом. «Это, пожалуй, самый закоренелый миф, который тянется с девяностых, когда в Штаты действительно переезжали русские бандиты, убегая от правосудия либо конкурентов».

По словам блогера, некоторые американцы назвали жителей России слишком серьезными и не понимающими юмора. Местные женщины отмечали что у россиян отвратительный акцент, который режет слух.

«Несколько человек упомянули, что русские очень предприимчивые, — добавил соотечественник. — Каждый второй имеет свою дело и небольшой бизнес».

Ранее другая тревел-блогерша описала свою поездку в США фразой «хочется помыться». Впечатление от путешествия ей испортили бездомные люди, которые, по ее словам, порой ведут себя неадекватно.