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02:00, 20 декабря 2024Из жизни

Директора школы уволили из-за занимавшейся сексом с тремя школьниками ученицы

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: dailymail.co.uk

В Великобритании женщину, возглавлявшую школу для трудных подростков, уволили за распутство учеников. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2017 году Джастин Друри, которая в то время заведовала этим образовательным учреждением, организовала школьную поездку на швейцарский горнолыжный курорт. На отдыхе школьники обворовывали местные магазины, стащили алкоголь с кухни отеля и сходили в ночной клуб.

Одна из подопечных Друри призналась, что в Швейцарии занималась сексом с тремя школьниками, причем однажды в комнате присутствовал еще один ученик и снимал ее на видео. Позднее он шантажом заставил девушку вступить в интимную связь и с ним. Другая школьница брала за секс 30 фунтов стерлингов (3,9 тысячи рублей).

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Хотя Друри знала о происходящем, она ничего не предпринимала. После поездки в комиссию по дисциплинарным проступкам преподавателей поступила жалоба на ее действия. По итогам расследования комиссия отстранила женщину от профессиональной деятельности.

Ранее бывшая ученица частной школы-интерната в Швейцарии описала нравы ее воспитанников — выходцев из богатых семей. Согласно ей, школьники употребляли алкоголь и наркотики и активно занимались сексом: девочки и мальчики пробирались в комнаты друг друга, а иногда вступали в интимную связь в коридорах

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