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17:21, 20 декабря 2024Из жизни

Дочь позволявшего незнакомцам насиловать жену француза назвала его собакой

Дочь Авиньонского монстра Пелико сказала ему, что он умрет в тюрьме как собака
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Manon Cruz / Reuters

Дочь француза, которого в прессе прозвали Авиньонским монстром, оскорбила его после вынесения приговора. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 19 декабря, 71-летнего Доминика Пелико, который на протяжении нескольких лет позволял незнакомцам насиловать свою жену Жизель, приговорили к максимально возможному наказанию — 20 годам заключения. После оглашения приговора дочь четы Пелико, Каролин Дариан, выкрикнула в сторону отца, которого уже уводили из зала, оскорбительную фразу. Она назвала его собакой и пообещала, что он умрет в тюрьме. Фото полуобнаженной Дариан, сделанные без ее согласия, были в архиве Пелико вместе с видео изнасилований жены.

Ты умрешь один в камере, как собака!

Каролин Дариандочь Доминика Пелико

Жизель Пелико после вынесения приговора бывшему мужу сказала, что не жалеет о решении сделать процесс публичным и не скрывать свое имя. Она также поблагодарила суд и всех, кто ее поддерживал.

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек.

Против француза идет еще один процесс: его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

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Ранее Пелико попросил прощения у бывшей жены и своих детей. Он также восхитился мужеством жены перед лицом многочисленных нападок.

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