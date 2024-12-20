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17:04, 20 декабря 2024Путешествия

Европеец сбил российского туриста на гидроцикле и скрылся с места преступления

Khaosod: на Пхукете австриец сбил российского туриста на гидроцикле и скрылся
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Полиция Таиланда задержала европейца, который сбил на гидроцикле российского туриста на Пхукете и скрылся с места преступления. Об этом сообщило издание Khaosod.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, правоохранители пришли к выводу, что 58-летний россиянин по имени Кирилл не выжил в результате наезда гидроцикла на пляже Карон 17 декабря.

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Следователи узнали, что в том районе катаются двое иностранцев. Они также осмотрели гидроциклы, которые те брали в аренду в тот день, и нашли на одном из них царапины и сколы краски. Полиция выяснила, что им управлял 25-летний австриец Дэвид, его удалось выследить и задержать.

Рыбаки обнаружили россиянина, зажатого между камнями на берегу, 18 декабря. Сначала считалось, что мужчина захлебнулся.

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