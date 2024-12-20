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14:31, 20 декабря 2024Мир

Франция отправила тысячу рождественских подарков Украине

Французская организация AOU отправила тысячу рождественских подарков на Украину
Семен Александров (редактор)

Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters

Французская организация Alliance Occitanie Ukraine (AOU) отправила тысячу рождественских подарков на Украину. Об этом сообщает радио France Bleu.

Представитель организации Гийом Лопес рассказал, что в начале декабря вместе с другими волонтерами он отвез тысячу игрушек для детей во Львовскую область.

При этом Лопес пожаловался, что отправка одного грузовика на Украину стоит от от 3 до 3,5 тысячи евро, а объем пожертвований с 2022 года значительно снизился.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос размещения иностранных войск на территории Украины. Он также назвал встречу продуктивной и отметил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады.

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