Франция отправила тысячу рождественских подарков Украине

Французская организация Alliance Occitanie Ukraine (AOU) отправила тысячу рождественских подарков на Украину. Об этом сообщает радио France Bleu.
Представитель организации Гийом Лопес рассказал, что в начале декабря вместе с другими волонтерами он отвез тысячу игрушек для детей во Львовскую область.
При этом Лопес пожаловался, что отправка одного грузовика на Украину стоит от от 3 до 3,5 тысячи евро, а объем пожертвований с 2022 года значительно снизился.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос размещения иностранных войск на территории Украины. Он также назвал встречу продуктивной и отметил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады.