Франция отправила тысячу рождественских подарков Украине

Французская организация AOU отправила тысячу рождественских подарков на Украину

Французская организация Alliance Occitanie Ukraine (AOU) отправила тысячу рождественских подарков на Украину. Об этом сообщает радио France Bleu.

Представитель организации Гийом Лопес рассказал, что в начале декабря вместе с другими волонтерами он отвез тысячу игрушек для детей во Львовскую область.

При этом Лопес пожаловался, что отправка одного грузовика на Украину стоит от от 3 до 3,5 тысячи евро, а объем пожертвований с 2022 года значительно снизился.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос размещения иностранных войск на территории Украины. Он также назвал встречу продуктивной и отметил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады.