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02:11, 19 декабря 2024Мир

Зеленский обсудил размещение иностранных войск на Украине с Макроном

Зеленский и Макрон обсудили вопрос размещения иностранных войск на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос размещения иностранных войск на территории Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира», — написал Зеленский.

Он также назвал встречу продуктивной и отметил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады. Украинский президент также выразил надежду, что другие партнеры Киева последуют примеру Парижа в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Бельгия не сможет вовремя передать Украине истребители F-16, обещанные ей до конца текущего года. Это связано с отсутствием подготовленных украинских пилотов и нехваткой запчастей.

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