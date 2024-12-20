Глава Минюста Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

Глава Минюста Украины Стефанишина: произошла крупнейшая кибератака на госреестры

Глава Министерства юстиций Украины Ольга Стефанишина заявила о масштабной кибератаке на госреестры, которая стала крупнейшей за последнее время. Она уточнила в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что восстановление работы информационных ресурсов займет не менее двух недель.

«Вследствие целенаправленной атаки временно приостановлена работа единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции министерства юстиции Украины», — указано в сообщении.

По словам министра, первым делом поручено восстановить работу государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество. Сроки восстановления работы других реестров озвучены не были.

До этого Минюст Украины сообщал о неполадках, связанных с доступом к госреестрам и сервисам на фоне масштабного сбоя в работе сетевой инфраструктуры.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российских хакеров в атаке на мобильного оператора «Киевстар». Подозреваемыми стали члены группировки SandWorm, которую в СБУ называют киберподразделением российской военной разведки.