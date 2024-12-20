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13:42, 20 декабря 2024Ценности

Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

Хирург Денис Агапов: Мария Погребняк потратила на пластику 3,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мария Погребняк

Мария Погребняк. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пластический хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики бывшей жены российского футболиста Павла Погребняка Марии Погребняк. Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам врача, предпринимательнице сделали ремоделирование кончика носа, измененили форму подбровья и верхнего века, а также ввели филлеры в лицо и губы. «Марии выполнили эндоскопическое ушивание диастаза прямых мышц живота и репротезирование молочных желез — это регулярно выполняемые процедуры после беременности и родов», — также добавил эксперт.

Так, на трансформацию внешности знаменитость потратила почти 3,5 миллиона рублей, заявил Агапов.

Ранее в декабре Мария Погребняк оценила свой внешний вид после пластики словами «результат шокирует».

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