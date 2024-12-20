Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой рэпер пожаловался на нехватку секса в браке

Изменивший жене рэпер Natan заявил о нехватке интимной близости в браке

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), прокомментирвал свои поступки. Его слова прозвучали в эфире шоу «Сессия», доступном в «VK Видео».

По словам исполнителя, они с супругой Анастасией Шевцовой «разошлись очень давно», и перестали понимать друг друга. «На протяжении шести лет дерьмо происходило. И происходило оно от меня без оправданий», — сказал он, добавив, что изменял жене.

В результате, отметил он, жена потеряла к нему интерес как к мужчине, а сам он боялся обсуждать проблемы в отношениях. «Это [измены] было не так часто, но это очень сильно разбило сердце моей жены. Мои похождения для самого себя имели какой-то оправдательный момент. Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: "Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим"», — заявил рэпер.

Ранее Natan отреагировал на звание «кринж года».