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14:08, 20 декабря 2024Бывший СССР

Кабинет министров Литвы в полном составе прибыл на Украину

Delfi: кабинет министров Литвы прибыл на Украину в полном составе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Кабинет министров Литвы в полном составе прибыл на Украину для обсуждения России и вопросов евроинтеграции. Об этом заявил советник премьер-министра республики Юстинас Аргустас, пишет Delfi.

Правительство Литвы приехало в полном составе кроме министра финансов Римантаса Шаджюса. Оно встретится с кабинетом министров Украины в Киеве.

Главными темами будут санкции против России, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также безопасность в регионе. Помимо этого, стало известно, что Литва будет выделять четверть процента ВВП на безопасность и оборону Украины в течение следующих десяти лет.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные склады в республике почти пусты. При этом глава государства отметил, что другие страны обладают ресурсами для поддержки Украины.

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