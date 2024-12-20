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15:45, 20 декабря 2024Экономика

Канализация потекла в реку в российском селе

Жители Новосибирской области пожаловались на текущую в реку канализацию
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители села Новоцелинное Новосибирской области пожаловались на текущую в реку канализацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Sibria.

Жители села жалуются на забитый центральный коллектор, у которого нет хозяина. Из-за неисправности жидкость из канализации уходит в реку Карасук. Известно, что местные жители несколько лет самостоятельно обслуживали коммуникации, скидывались деньгами, нанимали технику. К проблемным сетям подключены школа, детский сад, Дом культуры, магазины, гостиница и администрация. 

В селе есть еще одна проблема — в домах неподалеку стоят заброшенные квартиры. В домах появляются трещины на стенах, рассыпается фундамент, а в трубах пересыхает вода.

Ранее жители города Дудинки Красноярского края пожаловались на затопления фекалиями. На улице Островского износились коммуникации: они начали протекать, в результате чего экскрементами залило подполья и дворы.

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