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10:44, 20 декабря 2024Россия

Медведев фразой «решил показать крутость» отреагировал на слова Зеленского в адрес Путина

Зампред СБ Медведев: Зеленский решил показать свою «крутость» в оскорблениях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «решил показать свою крутость» отреагировал на оскорбительные слова украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

В посте он напомнил, что президент большой страны должен быть вежливым и корректным. По мнению Медведева, подобным образом себя повел Путин, проведший накануне пресс-конференцию по итогам 2024 года.

Он уверен, что Зеленский своими оскорблениями в адрес президента РФ показал «средний палец» Дональду Трампу. Медведев допустил, что с подобными выпадами долго «не удержаться в кресле».

«История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — написал бывший российский лидер, подразумевая Зеленского.

Ранее Путин назвал условия для диалога с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей.

ЖЗЛ
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