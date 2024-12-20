Минобороны Украины допустило факт поставок некачественных снарядов на фронт

Politico: Минобороны Украины допустило факт поставок некачественных снарядов ВСУ

Министерство обороны Украины допустило факт поставок некачественных снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Возможны случаи, когда конкретная партия продукции имеет дефекты», — заявили в украинском Минобороны.

Министерство прокомментировало сообщения о поставках некачественных снарядов на фронт с участием польской компании Lechmar. В ведомстве опровергли заявления, однако допустили отдельные примеры появления таких боеприпасов в боевых частях.

Ранее польская фирма призналась в поставках снарядов Киеву в обход запретов. Lechmar выступает посредником между властями Украины и государствами, чье законодательство не позволяет поставлять оружие в зону вооруженных конфликтов.