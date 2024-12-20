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10:43, 20 декабря 2024Бывший СССР

Польская фирма призналась в поставках снарядов Киеву в обход запретов

Politico: польская Lechmar помогает обходить запреты на поставки снарядов ВСУ
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Польская компания Lechmar помогает обходить запреты на поставки снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на сообщение компании.

Польская фирма призналась в поставках произведенных третьими странами снарядов Киеву в обход запретов. Lechmar выступает посредником между властями Украины и государствами, чье законодательство не позволяет поставлять оружие в зону вооруженных конфликтов.

Как сообщается, Lechmar стала фигурантом скандала с поставками некачественных снарядов для ВСУ. Компания назвала обвинения ложными и заявила о качественной и своевременной поставке оружия Украине.

Ранее пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США продолжат выделять помощь Киеву до инаугурации Дональда Трампа. Райдер подчеркнул, что до инаугурации Трампа власти успеют направить еще несколько пакетов военной помощи.

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