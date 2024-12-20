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01:44, 20 декабря 2024Экономика

США продолжат выделять помощь Киеву до инаугурации Трампа

Пентагон: США намерены продолжать выделять помощь Киеву до инаугурации Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует продолжать выделять военную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.

Чиновник не стал отвечать на вопрос, как возможная приостановка работы федерального правительства, которая ожидается 21 декабря, повлияет на предоставление Киеву средств.

Райдер подчеркнул, что до инаугурации Трампа власти успеют направить еще несколько пакетов военной помощи.

Несколькими днями ранее стало известно, что страны Европейского союза намерены предоставить Украине помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году — включая 18,1 миллиарда, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов. Так, неназванный представитель ЕС отметил, что 12,5 миллиарда из этой суммы будут выделены дополнительно по линии европейского фонда мира.

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