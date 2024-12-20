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17:52, 20 декабря 2024Силовые структуры

Минюст внес американскую организацию «Храм Сатаны» в список нежелательных

Минюст внес «Храм Сатаны» в реестр нежелательных организаций
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министерство юстиции России внесло американскую организацию «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) в список нежелательных на территории РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В перечне указано: «The Satanic Temple ("Сатанинский храм", "Храм Сатаны"), США».

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала деятельность «Храма Сатаны» нежелательной на территории России. В ведомстве заявили, что организация дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности.

«Храм Сатаны» был зарегистрирован в 2012 году. У него 23 отделения и более 10 миллионов последоателей по всему миру. Они занимаются продвижением оккультных практик, пропагандируют псевдонаучные теории и поддерживают сторонников экстремистских движений. В ведомсте добавили, что адепты органиции, прикрываясь идеями «религиозной свободы», оправдывают насилие над людьми, призывают к свержению конституционного строя в России и собирают средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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