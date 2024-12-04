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08:13, 4 декабря 2024Силовые структуры

Зарегистрированную в США организацию «Храм сатаны» признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Храм сатаны»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Генпрокуратура России признала нежелательной зарегистрированную в США организацию «Храм сатаны» (The Satanic Temple). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре заявили, что организация дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности.

«Храм Сатаны» был зарегистрирован в 2012 году. У него 23 отделения и более 10 миллионов последоателей по всему миру. Они занимаются продвижением оккультных практик, пропагандируют псевдонаучные теории и поддерживают сторонников экстремистских движений. В ведомсте добавили, что адепты органиции, прикрываясь идеями «религиозной свободы», оправдывают насилие над людьми, призывают к свержению конституционного строя в России и собирают средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной международную неправительственную организацию Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS) (признана нежелательной организацией в России) из Лихтенштейна, которая объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и их аналогов в странах Европы, Азии и Северной Америки.

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