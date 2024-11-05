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14:59, 5 ноября 2024Силовые структуры

Объединяющая знатоков «Что? Где? Когда?» организация признана нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию IAIS из Лихтенштейна
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS) из Лихтенштейна признана нежелательной в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Организация объединяет свыше 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и их аналогов в странах Европы, Азии и Северной Америки.

В ходе проверки российские прокуроры установили, что IAIS, несмотря на запрет, закрепленный в уставе организации, на участие в политической деятельности, фактически занималась распространением в интернете информации, которая дискредитирует руководство России и ее внешнюю и внутреннюю политику.

Также IAIS запретила знатокам из команд России и Белоруссии выступать на международных турнирах под государственными флагами своих стран. Команды отстранены от соревнований под эгидой IAIS из-за проведения специальной военной операции (СВО), однако в мероприятиях продолжают участвовать иноагенты и представители иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

31 октября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране организации из США Young Presidents Organization (YPO).

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