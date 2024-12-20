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22:56, 20 декабря 2024Мир

Момент наезда на толпу на рождественской ярмарке в Германии попал на видео

Shot опубликовал видео момента наезда автомобиля на толпу в Магдебурге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео: Telegram-канал Shot

Момент наезда на толпу на рождественской ярмарке в Германии попал на видео. Кадры происшествия в Магдебурге опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи с камер наблюдения машина темного цвета въезжает на узкую улицу Старого рынка, люди пытаются отбежать в сторону, но некоторые не успевают, злоумышленник сбивает их. В публикации отмечается, что водитель, по предварительным данным, является выходцем из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом.

Инцидент подтвердил официальный представитель правительства Саксонии — Анхальт Маттиас Шуппе. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован. По данным полиции Магдебурга, жертвой происшествия стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения.

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