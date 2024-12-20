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13:59, 20 декабря 2024Силовые структуры

Мучивший жену утюгом и душивший детей ремнем изверг сел в российскую колонию на пять лет

На Ставрополье деспот прижигал жену утюгом и душил детей, суд дал ему 5 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Кировский районный суд Ставропольского края приговорил к пяти годам лишения свободы 36-летнего местного жителя за издевательства над супругой и детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Изверг признан виновным в угрозах убийством, незаконном лишении человека свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, причинении физических и психических страданий несовершеннолетним.

Суд установил, что с 13 по 20 мая в квартире глава семьи измывался над домочадцами. Он устроил конфликт с женой на почве ревности, угрожая всех убить. Мужчина схватил сына 2012 года рождения, ударил и накинул на шею медицинский жгут, которым стал душить ребенка. Затем деспот схватил младшего сына 2014 года рождения, также избил брючным ремнем, а после обмотал его шею и таскал по всей квартире. После детей мужчина взялся за жену — связал ее USB-шнуром, нагрел утюг и прижигал ей лицо и разные части тела, в результате женщина получила ожоги, обезобразившие ее внешность.

Подсудимый признал вину частично, от дачи показаний отказался.

19 декабря сообщалось, что в Ростове-на-Дону 37-летний местный житель напал с ножом на жену и дочь-подростка.

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