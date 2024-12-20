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11:02, 20 декабря 2024Из жизни

Мужчина прикинулся грабителем и избил бывшую жену ради воссоединения с ней

Американец избил бывшую жену, притворившись грабителем, а затем спас ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cherokee County Sheriff's Office

В США мужчина решил подстроить ненастоящее ограбление, чтобы вернуть бывшую жену. Об этом пишет CBS News.

Морган Метцер состояла в браке с Родни Метцером около 20 лет. Они познакомились еще в школе и после свадьбы стали родителями двойняшек. Однако в какой-то момент Родни стал бить жену. По инициативе Морган в 2020 году они развелись. К моменту подписания бумаг супруги уже достаточно долго жили раздельно. Незадолго до наступления нового 2021 года Морган отправила детей к сестре, чтобы отпраздновать с подругой.

В новогоднюю ночь женщина рано вернулась домой и уснула. Ее разбудил грабитель. Неизвестный мужчина с низким голосом избил ее, связал ей руки пластиковыми стяжками и изнасиловал. Затем он спросил ее, где хранятся ценности, надел ей на голову наволочку и оставил сидеть на крыльце у задней двери. Спустя 40 минут у дома Морган появился ее бывший муж, который «спас» ее.

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Он рассказал, что услышал, как кто-то постучал в окно и назвал ее имя. Не дозвонившись ей, он якобы забеспокоился и приехал. Родни вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители заподозрили неладное. Их гипотезу подтвердила и жертва, которая рассказала, что грабитель упоминал ее бывшего мужа и смягчился, когда она сказала, что любит его.

При обыске у Родни нашли кабельные стяжки, книгу «Как стать ее героем», а в истории браузера — запросы о том, как изменить голос, вернуть бывшую и придушить человека так, чтобы он потерял сознание. Американец прикинулся грабителем ради воссоединения с Морган.

Родни Морган признался в содеянном. За нападение на бывшую жену его приговорили к 70 годам заключения. 25 из них он должен будет провести в тюрьме, прежде чем получит шанс выйти на свободу условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что француза, которого в прессе прозвали «авиньонским монстром», приговорили к 20 годам лишения свободы. Он на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой.

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