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16:42, 20 декабря 2024Экономика

Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

Набиуллина: санкции стали самым большим вызовом для российских банков
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что, по ее мнению, было самым большим вызовом для российских банков в 2024 году. Главу регулятора процитировало РИА Новости.

Как полагает Набиуллина, таким вызовом стали санкции против Мосбиржи и кредитных организаций. За год количество тех, в отношении которых были введены рестрикции, увеличилось вдвое и дошло до 129.

«Под санкциями находятся банки, у которых 95 процентов активов сектора», — констатировала шеф Центрального банка РФ.

Ранее Набиуллина отметила, что российские банки заметно ужесточили ставки по кредитам. В настоящее время они такие, какими должны были быть при 24-процентной ключевой ставке. Причины такой политики этих организаций она увидела в постепенной отмене послаблений, которые вводились в последние годы. При этом Набиуллина убеждена, что экономика, как и раньше, нуждается в продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики, так как инфляция не замедляется.

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