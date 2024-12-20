Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

Набиуллина: санкции стали самым большим вызовом для российских банков

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что, по ее мнению, было самым большим вызовом для российских банков в 2024 году. Главу регулятора процитировало РИА Новости.

Как полагает Набиуллина, таким вызовом стали санкции против Мосбиржи и кредитных организаций. За год количество тех, в отношении которых были введены рестрикции, увеличилось вдвое и дошло до 129.

«Под санкциями находятся банки, у которых 95 процентов активов сектора», — констатировала шеф Центрального банка РФ.

Ранее Набиуллина отметила, что российские банки заметно ужесточили ставки по кредитам. В настоящее время они такие, какими должны были быть при 24-процентной ключевой ставке. Причины такой политики этих организаций она увидела в постепенной отмене послаблений, которые вводились в последние годы. При этом Набиуллина убеждена, что экономика, как и раньше, нуждается в продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики, так как инфляция не замедляется.