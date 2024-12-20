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21:26, 20 декабря 2024Россия

Над российским регионом сбили еще один украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Он опубликовал запись в 20:55, до этого, в 19:53, губернатор сообщил об уничтожении еще одного дрона.

В обоих случаях пострадавших и разрушений не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами. Как уточнили в ведомстве, два аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, по одному над Курской и Брянской областями.

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