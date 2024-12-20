Нежелание москвичей отдыхать на балконах объяснили

РИА Новости: москвичи не отдыхают на балконах из-за климата и занятости

Москвичи отказываются от превращения своих балконов в полоноценные лаундж-зоны для отдыха из-за климата и высокой занятости. Об этом рассказали эксперты РИА Новости.

По словам психолога Натальи Наумовой, для обустройства балкона требуется много времени, а Москва — это динамичный город, где люди часто спешат по делам. Кроме того, жители столицы стремятся провести отпуск и праздники вне дома.

Научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин добавил, что московский климат не располагает к оборудованию балконов под отдых. Исторически в России не принято использовать такие пристройки подобным образом. Балконы, которые начали появляться в XVIII-XIX веках в усадьбах, выполняли больше декоративную функцию. Во времена СССР граждане отводили балконы под выращивание растений, кладовую или для курения.

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