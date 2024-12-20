Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 20 декабря 2024Экономика

Нежелание москвичей отдыхать на балконах объяснили

РИА Новости: москвичи не отдыхают на балконах из-за климата и занятости
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Москвичи отказываются от превращения своих балконов в полоноценные лаундж-зоны для отдыха из-за климата и высокой занятости. Об этом рассказали эксперты РИА Новости.

По словам психолога Натальи Наумовой, для обустройства балкона требуется много времени, а Москва — это динамичный город, где люди часто спешат по делам. Кроме того, жители столицы стремятся провести отпуск и праздники вне дома.

Научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин добавил, что московский климат не располагает к оборудованию балконов под отдых. Исторически в России не принято использовать такие пристройки подобным образом. Балконы, которые начали появляться в XVIII-XIX веках в усадьбах, выполняли больше декоративную функцию. Во времена СССР граждане отводили балконы под выращивание растений, кладовую или для курения.

Ранее житель Курска вышел покурить на своем балконе и поплатился. Суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда соседям, в квартиру которых попадал табачный дым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по Украине. Атаку назвали возмездием за убийство генерала Кириллова

      Кинолог назвал способы успокоить домашних собак во время праздников

      Шакира назвала имя поддержавшего ее после расставания с Пике мужчины

      Маск предрек спасение Германии ультраправыми

      В Госдуме отреагировали на разрешение религиозного многоженства для мусульман в России

      На Украине подтвердили продвижение российских военных в Курской области и возле Курахово

      Задержан глава корпорации, отвечавший за оборону Курской области. В чем его подозревают?

      Еще одна российская спортсменка сменила гражданство

      Обнаружен далекий блазар

      Греки выбрали Путина лучшим политиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше