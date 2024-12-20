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16:46, 20 декабря 2024Россия

Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

Москалькова: омбудсмены РФ и Украины передали рождественские посылки для пленных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой

Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии», — написала она.

По словам омбудсмена, уполномоченные также обсудили списки военнопленных и без вести пропавших. Также они затронули гуманитарное взаимодействие по помощи гражданским.

Ранее Москалькова заявила, что военные России и Украины ведут переговоры о большом обмене военнопленными. По ее словам, на данный момент никакие договоренности пока не достигнуты.

До этого омбудсмен обратилась к Киеву с просьбой создать коридор для жителей, находящихся в занятой Вооруженными силами Украины части Курской области.

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