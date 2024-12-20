Орбан раскрыл детали своей мирной инициативы по Украине

Орбан предлагал мирные переговоры по Украине вне рамок председательства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предлагал мирные переговоры по Украине не в рамках председательства страны в Европейском союзе (ЕС), а на двусторонней основе. Детали своей инициативы политик раскрыл на пресс-конференции после саммита ЕС, его слова приводит РИА Новости.

«Внутри Евросоюза нет консенсуса, а если нет консенсуса, то нельзя выступать от имени Совета ЕС. Все, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии», — рассказал Орбан.

Ранее Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Венгерский премьер, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».