Пожилую женщину арестовали после жуткой находки в машине

В Англии 80-летнюю женщину арестовали из-за останков мужчины в машине

В Великобритании полицейские из графства Корнуолл нашли останки 50-летнего мужчины в машине в бизнес-центре и в связи с этим арестовали двух женщин. Об этом сообщает The Sun.

Жуткую находку случайно сделали полицейские. После они вышли на след 80-летней и 50-летней женщин. Их подозревают в расправе над пожилым мужчиной, сокрытии преступления и препятствовании его законному захоронению.

Женщины находятся под стражей, пока ведется расследование. Считается, что мужчина был знаком с подозреваемыми. Иные подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в США арестовали пожилую жительницу штата Огайо, которая ограбила кооперативный банк, угрожая сотрудникам оружием. Ее родные рассказали, что незадолго до ограбления она попалась на удочку мошенников в интернете и отправила им деньги.

