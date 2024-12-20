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20:58, 20 декабря 2024Из жизни

Пожилую женщину арестовали после жуткой находки в машине

В Англии 80-летнюю женщину арестовали из-за останков мужчины в машине
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании полицейские из графства Корнуолл нашли останки 50-летнего мужчины в машине в бизнес-центре и в связи с этим арестовали двух женщин. Об этом сообщает The Sun.

Жуткую находку случайно сделали полицейские. После они вышли на след 80-летней и 50-летней женщин. Их подозревают в расправе над пожилым мужчиной, сокрытии преступления и препятствовании его законному захоронению.

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Женщины находятся под стражей, пока ведется расследование. Считается, что мужчина был знаком с подозреваемыми. Иные подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в США арестовали пожилую жительницу штата Огайо, которая ограбила кооперативный банк, угрожая сотрудникам оружием. Ее родные рассказали, что незадолго до ограбления она попалась на удочку мошенников в интернете и отправила им деньги.

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