При ракетном ударе по Рыльску погибли пятеро взрослых и ребенок

Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску погибли пятеро взрослых и ребенок

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области погибли пятеро взрослых и ребенок. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — написал чиновник.

Помимо того, в центральную районную больницу города доставили десять пострадавших, среди которых 13-летний подросток. На данный момент раненые находятся под наблюдением врачей.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря. По данным СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины. Данных о том, из какого вооружения велась атака, пока нет.