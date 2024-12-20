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00:20, 20 декабря 2024Экономика

Путин призвал активно бороться с любыми проявлениями коррупции

Путин: нужно более активно бороться с экономическими преступлениями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool

Необходимо более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, сообщает Кремль.

«Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом.

Ранее Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны последовательно продолжать борьбу с коррупцией, в том числе в самой системе МВД. По его словам, коррупция отравляет общество и крадет деньги, необходимые для обороны страны и ее «движения вперед».

В начале декабря стало известно, что Следственный комитет России (СКР) привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Помимо этого, 11 человек были привлечены к ответственности при реализации гособоронзаказа в 2024 году.

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